Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:24Заразились
на 08.02В России 13 147 666+165 643В мире 400 700 805+3 028 802

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 400 млн

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 400 млн
Фото: Lisa Maree Williams/Getty Images

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро среды достигло 400 810 109, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончался 5 764 461 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 77 51 506 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 908 820.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 42 410 976, а число умерших от последствий заражения вирусом - 505 279.

На третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 26 793 497 человек, из них скончались 634 118.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 741,9. В США на 1 млн жителей скончался 2 791 человек, в Индии - 360, в Бразилии - 2 949.

Хроника коронавируса. Февраль.

9
В столице Уганды Кампале проходит вакцинация от COVID-19 препаратом Pfizer7 февраля. Тысячи людей вышли на демонстрацию в Роттердаме против мер по борьбе с пандемией коронавируса.5 февраля. Правительство индийского штата Тамилнад отменило запрет на ночной комендантский час и вновь открыло пляжи в рамках ослабления карантинного режима. На фото: продавец готовит кукурузу на углях на пляже Марина-Бич после открытия пляжей в Ченнаи.4 февраля. В Индонезии продолжается вакцинация детей с 6 до 11 лет от COVID-19.3 февраля. Медработники во время тренировки спортсменов по конькобежному спорту в Пекине.3 февраля. В африканских странах доступ к тестам на COVID-19 есть не у всех, что лишает миллионы бедных простого способа выявления вируса. На фото: экспресс-тестирование в частной клинике в столице Зимбабве Хараре.2 февраля. Учителя частной школы в индийском Ченнаи провели молитву о благополучии учеников перед открытием учебных заведений после ослабления ковидных ограничений.2 февраля. Пакистан запускает поквартирную кампанию вакцинации против коронавируса.1 февраля. В Таиланде возобновилась туристическая программа, позволяющая полностью привитым от COVID-19 путешественникам не проходить карантин.
В столице Уганды Кампале проходит вакцинация от COVID-19 препаратом Pfizer
Хроника 09 января 2020 года – 09 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус университет Джонса Хопкинса

Новости по теме

Новости

RT DE обжаловала запрет на вещание в Германии в одном из судов Берлина

Brent подорожала до $91,22 за баррель

Brent подорожала до $91,22 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 9 февраля

Посольство РФ приветствовало желание США обсуждать принцип неделимой безопасности

Посольство РФ приветствовало желание США обсуждать принцип неделимой безопасности

Япония выразила готовность поставить часть импортируемого ею газа в Европу

Япония выразила готовность поставить часть импортируемого ею газа в Европу

Сирийские СМИ сообщили об авиаударе Израиля по объектам близ Дамаска

Франция, Германия и Польша призвали РФ к диалогу по безопасности в Европе

Франция, Германия и Польша призвали РФ к диалогу по безопасности в Европе

Вашингтон выступил против идеи немедленного введения санкций против СП 2

Вашингтон выступил против идеи немедленного введения санкций против СП 2

Сайт информагентства ЛНР подвергся DDos-атаке

В Сирии 18 человек погибло в результате терактов на подконтрольной США территории

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });