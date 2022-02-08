ФАС призвала регионы снизить цены на ПЦР-тесты в гослабораториях

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по итогам проверки обоснованности цен на ПЦР-тесты рекомендовала властям российских регионов снизить их в государственных лабораториях до среднего норматива затрат по базовой программе обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"В ряде регионов размер платных услуг в государственных лабораториях превышает средний норматив финансовых затрат для оплаты медицинской помощи в рамках реализации базовой программы ОМС. В связи с этим ФАС России считает целесообразным рекомендовать субъектам провести анализ тарифов на ПЦР-исследования и забор биоматериала в государственных лабораториях и обеспечить приведение цен в соответствие с указанным нормативом с учетом коэффициента дифференциации, установленного для субъектов РФ", - говорится в сообщении ФАС.

При этом государственными являются 77% (960 из 1254) всех проводящих тестирование на наличие COVID-19 лабораторий в России, а в 23 регионах коммерческие лаборатории вообще не предоставляют такую услугу, подчеркнули в федеральной службе.

"В целях развития конкуренции ФАС России считает целесообразным обеспечить проведение мероприятий по расширению присутствия коммерческих лабораторий (в субъектах, в которых коммерческие лаборатории отсутствуют или представлены в единичном числе)", - отмечается в сообщении.

При этом по результатам проведенной проверки ФАС планирует разработать методику установления рекомендованных предельных цен на ПЦР-тесты и для частных лабораторий.

По данным ведомства, фактически среднестатистическая стоимость ПЦР-тестирования в РФ составляет 1345,55 руб. - от 440 руб. в Центральном и Северо-Кавказском федеральных округах до 3483 руб. в Уральском федеральном округе.

Проверить обоснованность формирования цен на ПЦР-тестирование в российских субъектах ФАС 22 января поручил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.