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В Швеции сняли почти все коронавирусные ограничения

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Власти Швеции отменили вакцинные паспорта, ограничения на собрания людей в общественных местах и сокращенные рабочие часы в барах и кафе, передает в среду агентство Associated Press (AP).

Однако, остались три рекомендации: лица от 12 лет и старше должны вакцинироваться против COVID-19, те, у кого есть симптомы коронавируса, должны оставаться дома, а невакцинированные взрослые должны избегать толп и крупных мероприятий в закрытых помещениях.

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Кроме того, в Швеции приостановили тестирование на COVID-19 даже среди тех, у кого есть симптомы заболевания, отмечает AP.

Со среды лишь медицинские работники, работники социальной сферы и наиболее уязвимые лица будут иметь право на бесплатное ПЦР-тестирование, если у них появятся симптомы заболевания, передает AP.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Швеции за время пандемии диагностировали более 2,3 млн случаев заражения коронавирусом. Скончались свыше 16,2 тыс. инфицированных.

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