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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:26Заразились
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В России за сутки госпитализировали 20 185 пациентов с коронавирусом

В России за сутки госпитализировали 20 185 пациентов с коронавирусом
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в РФ были госпитализированы 20 185 человек с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

Показатель увеличился по сравнению с предшествующими сутками на 86,2%.

Увеличение госпитализаций произошло в 77 субъектах РФ, снижение отмечено в семи регионах, ситуация осталась без изменений в одном субъекте РФ, уточнили в оперштабе.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 165 643 случая, что на 6 262 заражения меньше, чем сообщалось днем ранее.

Снижение суточного прироста заболевших коронавирусом в РФ, после резкого роста, отмечается вторые сутки подряд.

Умерли за сутки 698 человек, накануне сообщалось о 609 умерших.

Выздоровели за сутки 81 188 человек, или на 45,8% больше в сравнении с 7 февраля.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 13 147 666 случаев коронавирусной инфекции, 336 721 умерший и 10 706 142 выписанных.

Хроника коронавируса. Февраль.

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