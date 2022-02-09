Поиск
Хоккей с шайбой11:40Мужчины. Группа B Россия - Швейцария 1:0ПодробнееКёрлинг15:05Мужчины. Круговой раунд #1 США - Россия 6:5Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:02Заразились
на 09.02В России 13 330 769+183 103В мире 400 778 513+3 106 510

Международная федерация журналистов сообщила о рекордном давлении на прессу в 2021 г.

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В минувшем году мартиролог журналистов, погибших при исполнении своих обязанностей во всем мире, короче, чем в большинстве из последних трех десятков лет, но давление на прессу побило рекорды, отметил Международная федерация журналистов (МФЖ) в своем докладе в среду.

31-й ежегодный доклад МФЖ подробно описывает обстоятельства гибели 47 журналистов в ходе целенаправленных нападений, взрывов и перестрелок, а также два случайных убийства. В 2021 году было зарегистрировано на 18 убийств меньше, чем в 2020-м.

"Несмотря на это снижение 2021 год стал годом значительного роста числа угроз журналистам и свободе СМИ, - говорится в докладе. - МФЖ зарегистрировала рекордное число задержаний журналистов: 365 человек оказались за решеткой за их репортажи, что значительно больше, чем годом раньше (235). Эти атаки на свободу прессы оказали сдерживающее воздействие на СМИ".

Как правило, сообщает МФЖ, журналистов арестовывают и обвиняют в правонарушениях просто за то, что они освещают протестные движения или пытаются сообщать детали про кризис с коронавирусом, представляющие общественный интерес.

"В 2021 году мы также обнаружили угрозу свободе прессы в лице Pegasus, шпионского программного обеспечения для слежки через мобильные телефоны, которое использовалось для нападений на журналистов - отмечает МФЖ. - Конфиденциальность источников и конфиденциальность личных сообщений журналистов больше не могут считаться чем-то само собой разумеющимся".

"В минувшем году, по меньшей мере, семь женщин-журналисток были убиты во время своей работы по всему миру. Афганистан - страна, которая заплатила самую высокую цену", - констатирует МФЖ, осуждая также онлайн-преследования женщин-журналисток во всем мире, призывая редакции и правительства принять меры для искоренения этого зла.

Международная федерация журналистов

Новости по теме

Новости

Представители РФ не будут участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности в этом году

Пандемия коронавируса

В Европе все больше стран отменяют меры против COVID-19

В Европе все больше стран отменяют меры против COVID-19

Председатель ОБСЕ посетит Москву 15 февраля

Ирак завершил выплату $50 млрд за вторжение в Кувейт 1990 года

Ирак завершил выплату $50 млрд за вторжение в Кувейт 1990 года
Пандемия коронавируса

Королева Дании Маргрете заразилась COVID-19

Королева Дании Маргрете заразилась COVID-19

ЕС согласовал антироссийские санкции на случай военной агрессии против Украины

ЕС согласовал антироссийские санкции на случай военной агрессии против Украины

В РФ призвали США не заводить ситуацию в тупик поставками систем THAAD на Украину

В Молдавии прояснили ситуацию с назначением аудитора долга перед "Газпромом"

В Молдавии прояснили ситуацию с назначением аудитора долга перед "Газпромом"
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 400 млн

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 400 млн

RT DE обжаловала запрет на вещание в Германии в одном из судов Берлина

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });