Что случилось этой ночью: суббота, 12 февраля

Призыв Белого дома к американцам покинуть Украину и отправка Пентагоном 3 тысяч десантников в Польшу

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Салливан заявил, что РФ "имеет возможности напасть" на Украину во время Олимпийских игр. Также он призвал американцев покинуть Украину в течение 24-48 часов.

- Захарова назвала истерикой заявления Белого дома по ситуации вокруг Украины. По словам официального представителя МИД РФ, "англосаксам нужна война любой ценой".

- В МОК приветствовали расследование в отношении окружения Валиевой. Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что комитет подал апелляцию по делу Валиевой в спортивный арбитраж поскольку "посчитали, что МОК должен участвовать" в разрешении ситуации, хотя не обязан по закону.

- Белый дом сообщил, что беседа Байдена и Путина состоится в субботу. Накануне о предстоящей беседе сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

- Союзники по НАТО скептически восприняли заявления Байдена о дате "вторжения" РФ на Украину. Байден в ходе видеоконференции с союзниками из Евросоюза и НАТО заявил, что Россия начнет военные действия против Украины 16 февраля. Как пишет газета Politico, представитель Великобритании заявил, что "у них другая интерпретация" разведданных относительно 16 февраля. Газета сообщила, что "два европейских дипломата высказали еще более скептические взгляды".

- CNN сообщил о решении Пентагона направить еще 3 тыс. десантников в Польшу. По информации телеканала, речь идет о бойцах 82-й воздушно-десантной дивизии.