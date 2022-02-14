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Что случилось этой ночью: понедельник, 14 февраля

Телефонный разговор Байдена и Зеленского, землетрясение в Грузии, созыв Украиной встречи стран-участниц Венского документа ОБСЕ

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Байден и Зеленский договорились сочетать "дипломатию и сдерживание" в ответ на действия РФ. Байден пообещал, что США вместе с союзниками отреагируют на "любую дальнейшую агрессию России против Украины". Зеленский пригласил американского президента в Киев, отметив, что его визит поспособствует деэскалации.

- Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Грузии. Сильные толчки ощутили жители Тбилиси и других городов Грузии. О каких-либо разрушениях в районе эпицентра пока сообщений нет.

- Украина созовет встречу с РФ и всеми государствами-участниками Венского документа ОБСЕ. МИД Украины планирует обсудить "усиление и перемещение войск РФ" вдоль украинской границы.

- В Санкт-Петербурге первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 3,5 млн человек. Полный курс вакцинации в городе прошли свыше 3,3 млн человек. В то же время, согласно данным пресс-службы администрации губернатора, первично от коронавируса (без учета "Спутника Лайт") привились более 2,3 млн человек, а полный курс вакцинации прошли свыше 2,9 млн человек.

- На Камчатке возбудили дело против подозреваемого в незаконном лишении свободы пяти человек. Он завил, что хотел заставить компанию перестать сбывать наркотики. По версии следствия, подозреваемый заманил двух мужчин и трех подростков в гараж, где удерживал их и избивал.

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