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Байден и Зеленский договорились сочетать "дипломатию и сдерживание" в ответ на действия РФ

Байден и Зеленский договорились сочетать "дипломатию и сдерживание" в ответ на действия РФ
Фото: Doug Mills-Pool/Getty Images

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора в воскресенье договорились сочетать дипломатию и сдерживающие меры для решения кризиса вокруг Украины, говорится в заявлении Белого дома.

"Лидеры обеих стран согласились на важность продолжать реализовывать дипломатию и сдерживание в ответ на наращивание Россией военных сил на границах Украины", - отмечается в документе.

Также Байден вновь пообещал, что США вместе с союзниками и партнерами отреагируют быстро и решительно на "любую дальнейшую агрессию России против Украины". Байден напомнил, что США по-прежнему "привержены суверенитету Украины".

Накануне президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели телефонный разговор. Высокопоставленный представитель Белого дома, комментируя разговор президентов, заявил журналистам, что беседа была "профессиональной и содержательной", однако "в динамике, которая разворачивается в течение нескольких недель, не произошло фундаментальных изменений".

В свою очередь помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что телефонный разговор Путина и Байдена был довольно сбалансированным, несмотря на обстановку истерии вокруг якобы готовящегося "вторжения России на Украину".

США Украина Владимир Зеленский Джо Байден

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