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На Камчатке возбудили дело против подозреваемого в незаконном лишении свободы пяти человек

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении 34-летнего жителя Камчатки, подозреваемого в незаконном лишении свободы пяти человек, включая трех несовершеннолетних, сообщает в понедельник следственное управление СКР по Камчатскому краю.

"При допросе подозреваемый пояснил, что своими действиями хотел заставить компанию перестать сбывать наркотические средства на территории Елизовского района", - говорится в сообщении.

По версии следствия, ранее судимый подозреваемый осенью прошлого года заманил двух мужчин 18 и 19 лет, а также трех подростков 16-17 лет в принадлежащий ему гараж. Там он силой удерживал и избивал пленников не менее двух часов. Через два дня мужчина повторно закрыл и удерживал не менее часа в гараже одного из пострадавших ранее подростков.

Подозреваемый отправлен под домашний арест.

"Его доводы о сбыте наркотиков на территории Елизовского района дополнительно будут проверены", - говорится в сообщении.

По решению прокурора уголовное дело в январе передано из органов полиции в следственное подразделение.

Камчатский край СКР

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