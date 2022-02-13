В Санкт-Петербурге первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 3,5 млн человек

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербурге первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 3 507 657 человек, сообщается на сайте федерального правительства "Стопкоронавирус.рф".

По нормативу министерства здравоохранения РФ, в Санкт-Петербурге должно быть привито 3,5 млн человек, что составляет 65% населения.

Полный курс вакцинации в городе прошли 3 359 754 человека.

В то же время, согласно данным из эпидемиологической справки на воскресенье, которую ежедневно распространяет пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга, первично от коронавируса (без учета "Спутника Лайт") привились 2 375 107 человек.

Согласно тому же документу, полный курс вакцинации прошли 2 948 338 человек.

В комитете по здравоохранению города разногласие в федеральных и городских данных по вакцинации "Интерфаксу" объяснили тем, что федеральная статистика учитывает сотрудников силовых структур.

""Стопкоронавирус.рф" учитывает всех вакцинированных в городе, в том числе сотрудников Минобороны, МЧС, ФМБА (Федерального медико-биологического агентства - ИФ). Они получали вакцину отдельно и учет их велся отдельно", - уточнил собеседник агентства.