Зеленский после встречи с Шольцем сообщил о различиях в подходах к "СП 2"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем отметил, что у Киева и Берлина разные подходы к "Северному потоку 2".

"Мы обсудили риски безопасности, связанные с "Северным потоком 2". И тут у нас есть некоторые разногласия в оценке. Я напомнил: наша позиция неизменна, мы рассматриваем "Северный поток 2" на сегодня исключительно через призму энергетических угроз и угроз безопасности для нас и для региона. Мы четко понимаем, что это геополитическое оружие, и потому Украина требует энергетических гарантий и гарантий безопасности", - сказал он на совместном с Шольцем на брифинге в Киеве в понедельник.

Как отметил президент Украины, он предложил Шольцу начать стратегический совместный диалог в энергетической сфере.

"Важно, чтобы Германия стала гарантом продолжения транзита газа по территории Украины", - подчеркнул Зеленский.