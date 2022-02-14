Поиск
Фигурное катание04:15Микст. Произвольный танец, финал  Франция Россия СШАПодробнееКёрлинг04:05Женщины. Круговой раунд #7 Канада - Россия - 11:5Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:46Заразились
на 14.02В России 14 313 965+180 456В мире 411 722 733+1 435 726

Шольц заявил об отсутствии причин для военной активности РФ близ границы Украины

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необоснованности российской военной активности близ границы с Украиной.

В миреЗеленский после встречи с Шольцем сообщил о различиях в подходах к "СП 2"Читать подробнее

"Российская военная активность для нас не обоснована, нет логических причин для этого наращивания военного потенциала", - сказал Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в понедельник.

Канцлер заявил, что предупредит российское руководство о серьезных стратегических последствиях для России в случае агрессивных действий в отношении Украины.

"Для федерального правительства Германии понятно, что дальнейшая агрессия против Украины повлечет за собой серьезные политические, экономические и геостратегические последствия для России. Это я подчеркну и завтра в Москве", - сказал Шольц.

Олаф Шольц Украина Россия

Новости по теме

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Зеленский отверг вероятность отъезда своей семьи с Украины в данный момент

Зеленский отверг вероятность отъезда своей семьи с Украины в данный момент

Сын президента Туркменистана Бердымухамедова выдвинут кандидатом на этот пост

Авиакомпания Norwegian приостановила полеты над Украиной вслед за KLM

Авиакомпания Norwegian приостановила полеты над Украиной вслед за KLM

Песков заявил, что слова украинского посла о вступлении в НАТО расходятся с курсом Киева

Зарубежные авиакомпании не спешат отменять рейсы на Украину

Зарубежные авиакомпании не спешат отменять рейсы на Украину
Пандемия коронавируса

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 411,7 млн человек

Brent подорожала до $95,6 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 14 февраля

Талибы направят к границе Афганистана с Таджикистаном и Узбекистаном 10 тысяч боевиков

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });