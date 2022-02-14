Шольц заявил об отсутствии причин для военной активности РФ близ границы Украины

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необоснованности российской военной активности близ границы с Украиной.

"Российская военная активность для нас не обоснована, нет логических причин для этого наращивания военного потенциала", - сказал Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в понедельник.

Канцлер заявил, что предупредит российское руководство о серьезных стратегических последствиях для России в случае агрессивных действий в отношении Украины.

"Для федерального правительства Германии понятно, что дальнейшая агрессия против Украины повлечет за собой серьезные политические, экономические и геостратегические последствия для России. Это я подчеркну и завтра в Москве", - сказал Шольц.