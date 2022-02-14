Поиск
Фигурное катание04:15Микст. Произвольный танец, финал  Франция Россия СШАПодробнееКёрлинг15:05Женщины. Круговой раунд #8 Дания - Россия 10:5Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:06Заразились
на 14.02В России 14 313 965+180 456В мире 411 722 733+1 435 726

Госдеп объявил о переносе посольства США на Украине из Киева во Львов

Госдеп объявил о переносе посольства США на Украине из Киева во Львов
Фото: Анна Марченко/ТАСС

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - США по соображениям безопасности временно переводят свое посольство на Украине из Киева во Львов, дипломаты вернутся обратно, как только это станет возможным, заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен.

"В настоящее время мы временно переносим работу нашего посольства на Украине из Киева во Львов из-за резкого ускорения наращивания Россией военных сил (вблизи Украины - ИФ)", - приводятся слова Блинкена в заявлении Госдепа.

"Мы надеемся вернуть наших сотрудников в посольство, как только позволят условия", - добавил госсекретарь.

Блинкен подчеркнул, что распорядился принять такие меры для безопасности сотрудников дипмиссии США.

В миреСША начали подготовку к отзыву всех госслужащих из Киева в течение двух сутокЧитать подробнее

По его словам, посольство продолжит взаимодействовать с властями республики и будет по-прежнему прилагать усилия с целью деэскалации ситуации вокруг Украины.

"Мы продолжаем наши искренние усилия по достижению дипломатического решения и продолжаем контакты с российским правительством после разговора президента Байдена с президентом Путиным, а также моего разговора с министром иностранных дел Лавровым", - отметил глава Госдепа.

Госсекретарь еще раз заявил, что путь к дипломатии остается открытым в случае, если "Россия выберет добросовестное взаимодействие"

Блинкен вновь призвал всех оставшихся на Украине граждан США незамедлительно покинуть страну.

12 февраля Госдепартамент США распространил распоряжение о выезде с Украины большинства сотрудников американского посольства в связи с напряженной обстановкой в области безопасности.

"Посольство сохранит небольшое консульское присутствие во Львове, Украина, для решения чрезвычайных ситуаций, но не сможет предоставлять паспортные, визовые или обычные консульские услуги", - подчеркивалось в сообщении.

Отмечалось, что граждане США смогут получить эти услуги в американских посольствах соседних стран.

США Украина Киев Львов Энтони Блинкен

Новости по теме

Новости

Зеленский объявил 16 февраля Днем единения

Зеленский объявил 16 февраля Днем единения

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Зеленский отверг вероятность отъезда своей семьи с Украины в данный момент

Зеленский отверг вероятность отъезда своей семьи с Украины в данный момент

Сын президента Туркменистана Бердымухамедова выдвинут кандидатом на этот пост

Авиакомпания Norwegian приостановила полеты над Украиной вслед за KLM

Авиакомпания Norwegian приостановила полеты над Украиной вслед за KLM

Песков заявил, что слова украинского посла о вступлении в НАТО расходятся с курсом Киева

Зарубежные авиакомпании не спешат отменять рейсы на Украину

Зарубежные авиакомпании не спешат отменять рейсы на Украину
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });