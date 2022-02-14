Госдеп объявил о переносе посольства США на Украине из Киева во Львов

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Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - США по соображениям безопасности временно переводят свое посольство на Украине из Киева во Львов, дипломаты вернутся обратно, как только это станет возможным, заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен.

"В настоящее время мы временно переносим работу нашего посольства на Украине из Киева во Львов из-за резкого ускорения наращивания Россией военных сил (вблизи Украины - ИФ)", - приводятся слова Блинкена в заявлении Госдепа.

"Мы надеемся вернуть наших сотрудников в посольство, как только позволят условия", - добавил госсекретарь.

Блинкен подчеркнул, что распорядился принять такие меры для безопасности сотрудников дипмиссии США.

По его словам, посольство продолжит взаимодействовать с властями республики и будет по-прежнему прилагать усилия с целью деэскалации ситуации вокруг Украины.

"Мы продолжаем наши искренние усилия по достижению дипломатического решения и продолжаем контакты с российским правительством после разговора президента Байдена с президентом Путиным, а также моего разговора с министром иностранных дел Лавровым", - отметил глава Госдепа.

Госсекретарь еще раз заявил, что путь к дипломатии остается открытым в случае, если "Россия выберет добросовестное взаимодействие"

Блинкен вновь призвал всех оставшихся на Украине граждан США незамедлительно покинуть страну.

12 февраля Госдепартамент США распространил распоряжение о выезде с Украины большинства сотрудников американского посольства в связи с напряженной обстановкой в области безопасности.

"Посольство сохранит небольшое консульское присутствие во Львове, Украина, для решения чрезвычайных ситуаций, но не сможет предоставлять паспортные, визовые или обычные консульские услуги", - подчеркивалось в сообщении.

Отмечалось, что граждане США смогут получить эти услуги в американских посольствах соседних стран.