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Блинкен счел высоким риск дальнейшей эскалации вокруг Украины

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Риск дальнейшего обострения ситуации вокруг Украины сохраняется и его степень остается высокой, считает госсекретарь США Энтони Блинкен.

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На пресс-конференции в Гонолулу по итогам трехсторонней встречи с главами МИД Южной Кореи и Японии, которая транслировалась на портале Госдепа США, Блинкен, объясняя причины эвакуации части сотрудников американского посольства на Украине, заявил, что "риск и угроза начала Россией военных действий против Украины достаточно серьезна".

При этом Блинкен сказал, что Россия может даже "организовать провокацию и инцидент", чтобы оправдать эскалацию ситуации.

Госсекретарь подчеркнул, что нынешняя политика России в отношении Украины "является вызовом безопасности всей Европы", и США и их союзники готовы к соответствующему ответу на действия Москвы.

Тем не менее, подтвердил Блинкен, возможность урегулирования кризиса вокруг Украины сохраняется, для чего России следует перейти от "эскалации к деэскалации".

Высокопоставленный представитель Белого дома, комментируя состоявшийся накануне телефонный разговор президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина, заявил журналистам, что беседа была "профессиональной и содержательной", однако "в динамике, которая разворачивается в течение нескольких недель, не произошло фундаментальных изменений".

По его словам, "остается неясным, заинтересована ли Россия в достижении своих целей дипломатическим путем, а не путем применения силы".

Чиновник отметил, что США "по-прежнему привержены сохранению перспективы деэскалации с помощью дипломатии", однако они одновременно "активизируют усилия по сдерживанию России".

Страны Запада обеспокоены наращиванием российских войск у границы Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну, и грозят ей санкциями. Москва неоднократно заявляла, что не планирует агрессии против соседнего государства.

США Россия Украина

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