США начали подготовку к отзыву всех госслужащих из Киева в течение двух суток

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена готовится отозвать весь американский персонал из Киева в течение двух суток, сообщает CBS News со ссылкой на осведомленные источники.

"Администрация Байдена готовится отозвать всех служащих США из Киева в течение следующих 24-48 часов", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере телеканала.

JUST IN: CBS News has learned that the Biden administration is preparing to withdraw all U.S. personnel from Kyiv within the next 24-48 hours. https://t.co/MxcYPkLMtL — CBS News (@CBSNews) February 13, 2022

Госдеп в субботу распространил распоряжение о выезде из Украины большинства сотрудников американского посольства в связи с напряженной обстановкой в области безопасности.

"12 февраля 2022 года Госдепартамент распорядился о выезде (из Украины - ИФ) большинства сотрудников посольства США в Киеве по прямому найму из-за сохраняющегося риска вооруженных действий со стороны России", - говорится в документе, опубликованном в субботу на сайте бюро госдепа по консульским вопросам.

Помощник президента США Джейк Салливан также призвал всех американских граждан на Украине быстро покинуть страну и предупредил, что "нет перспективы военной эвакуации США" для тех, кто решит остаться.

По его словам, "наращивание РФ сил вокруг Украины" за последние несколько дней указывает на то, что "вторжение" России может начаться "в любое время".

"В течение последних 10 дней мы наблюдали резкое ускорение наращивания российских сил и размещения этих сил таким образом, чтобы они могли начать военные действия по существу в любое время", - сказал Салливан в интервью CBS News в воскресенье.

Он отметил, что США "не могут предсказать точный день или время", когда Россия может принять решение о "вторжении".

В то же время советник по нацбезопасности заявил, что по мнению США, Россия все еще может выбрать дипломатический путь урегулирования ситуации.

Ранее в твиттере посольства США на Украине появилось сообщение о том, что госдеп приказал выехать из посольства в Киеве дипломатам, которые не занимают важных должностей.