Австралия объявила о переводе работы своего посольства из Киева во Львов

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн объявила в воскресенье, что в связи с обострением ситуации на российско-украинской границе временно эвакуирует посольство страны из Киева во Львов.

Она также заявила, что министерство "продолжает советовать австралийцам немедленно покинуть Украину коммерческим путем".

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон на пресс-конференции сказал, что обстановка "достигла очень опасной стадии". Одновременно он обвинил Китай в том, что тот не реагирует на действия России.

"Китайское правительство с удовольствием критикует Австралию (...), оно, однако, сохраняет пугающее молчание в отношении скопления российских войск на украинской границе", - заявил Моррисон.

В последние дни многие страны решили сократить свое дипломатическое присутствие на Украине на фоне высказываемых США и их союзниками опасений, что Россия готовит военное вторжение на украинскую территорию. Они с осени 2021 года сообщают о наращивании российских войск у границ с Украиной.

Россия отрицает возможность нападения на соседнее государство. При этом МИД РФ в субботу объявил "о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине", но заверил, что российские посольство и консульства продолжат выполнять свои основные функции.

В пятницу советник президента США по нацбезопаcности Джейк Салливан выступил с заявлением, что Россия может напасть на Украину до завершения Олимпиады в Пекине.

Кроме того, по данным источников издания Politico, президент США Джо Байден в ходе видеоконференции с союзниками из ЕС и НАТО заявил, сославшись на данные американской разведки, что Россия начнет военные действия против Украины 16 февраля.

Агентство Bloomberg со ссылкой на анонимных официальных лиц заявило, что "любые действия могут начаться уже во вторник", хотя "окончательные намерения России и неизвестны".