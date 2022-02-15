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Что случилось этой ночью: вторник, 15 февраля

Временный перенос посольства США на Украине во Львов, реакция Пентагона на заявление Лаврова, поставка Канадой оружия Украине

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Песков сообщил, что Путин готов к переговорам по ситуации вокруг Украины и по гарантиям безопасности для РФ. "Прежде всего президент Путин всегда настаивал на переговорах и дипломатии. И фактически он инициировал вопрос по гарантиям безопасности для Российской Федерации", - заявил Песков.

- Пентагон приветствовал заявление Лаврова о возможности урегулирования ситуации на Украине дипломатическим путем. Ранее МИД России подготовил ответ на реакцию США и НАТО относительно российских предложений по гарантиям безопасности. Министр иностранных дел РФ подчеркнул, что шанс на достижение договоренностей есть.

- Зеленский объявил 16 февраля Днем единения. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по консолидации украинского общества", которым объявил 16 февраля 2022 года Днем единения украинцев. Цель нововведения, согласно документу, - усиление консолидации украинского общества, укрепление его устойчивости в условиях роста гибридных угроз.

- Трюдо заявил, что Канада поставит на Украину оружие на сумму $7,8 млн. Премьер-министр подчеркнул, что канадцам и всему миру "важно знать, что Канада продолжит поддерживать Украину, ее независимость, целостность, суверенитет и право на самооборону".

- Госдеп объявил о переносе посольства США на Украине из Киева во Львов. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил в понедельник, что перенос делается по соображениям безопасности и он будет временным. Дипломаты вернутся обратно, как только это станет возможным.

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