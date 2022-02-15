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Эксперты ВОЗ скоро объявят, что удалось узнать о происхождении коронавируса

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В ближайшее время стратегическая консультативная группа Всемирной организации здравоохранения представит результаты своей работы по поиску происхождения коронавируса SARS-CoV-2, пообещал директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге.

Он напомнил, что группа была сформирована в октябре 2021 года для изучения новых опасных патогенов, в том числе SARS-CoV-2, и их происхождения. В нее вошли 26 человек. Сообщалось, что наработки группы могут помочь предотвращать новые пандемии.

Клюге также отметил, что для определения происхождения коронавируса нужно много времени. Он добавил, что ВОЗ старается деполитизировать пандемию.

В мае 2021 года президент США Джо Байден дал спецслужбам три месяца на подготовку доклада о том, появился ли вирус COVID-19 в Китае впервые от животного или в результате лабораторной утечки. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на саммите "большой семерки" заявил, что не исключает версию лабораторной утечки COVID-19, и Китай должен помочь в расследовании источника вируса. В КНР выступили против плана ВОЗ, предусматривающего новые попытки проверки вервии о происхождении COVID-19 из Китае.

В конце июня 2021 года глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что четкой позиции о происхождении COVID-19 нет.

Хроника коронавируса. Февраль.

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На Олимпиаде в Пекине выявили три новых случая заражения коронавирусом
ВОЗ Ханс Клюге коронавирус США Китай Михаил Мурашко Джо Байден

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