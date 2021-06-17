Глава "Вектора" заявил о невозможности искусственного создания COVID

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Эксперты не сомневаются в природном происхождении нового коронавируса COVID-19; искусственно создать его пока не под силу для человечества, заявил глава центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

"В настоящее время на экспертном уровне нет сомнения в природном происхождении нового коронавируса. То есть те изменения, которые есть в SARS-Cov2 относительно ближайшего родственного вируса, который инфицирует человека, то есть который вызывал SARS, составляет 20%, то есть для генома в 30 тыс. нуклеотидов это 6 тыс. замен", - сказал Максютов в эфире "России 24" (ВГТРК) в четверг.

"Поэтому, если говорить об искусственном происхождении данного вируса, то в той вот некой мифической лаборатории должно было быть понимание, дизайн - то есть, какие именно 6 тыс. замен должны быть осуществлены, чтобы получить вирус с такими свойствами", - добавил Максютов.

По его словам, такая работа "невозможна в настоящее время для человечества".

Ранее в июне глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на саммите G7 заявил, что не исключает версию лабораторной утечки COVID-19, и призвал Китай помочь в расследовании источника вируса.

Существует растущая полемика по поводу того, как вирус впервые появился - будь то контакт с животными на рынке в Ухане или утечка из исследовательской лаборатории в том же городе. Китай заявляет, что не несет ответственности за пандемию, и отвергает предположения о том, что болезнь была создана человеком.