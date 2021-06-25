Британские эксперты допустили распространение коронавируса в КНР с осени 2019 года

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Новый коронавирус мог начать распространяться в Китае уже в октябре 2019 года, за два месяца до того, как был официально выявлен первый случай заболевания в Ухане, считают эксперты британского университета Кента.

Их выводы о том, что коронавирус возник в период с начала октября по середину ноября 2019 года, были обнародованы в пятницу журналом PLOS Pathogens.

При этом наиболее вероятной датой появления вируса в статье называется 17 ноября 2019 года, и, по их оценкам, к январю 2020 года инфекция уже распространилась по всему миру.

Первый случай COVID-19 в Китае был официально выявлен в декабре 2019 года, его связывали с рынком морепродуктов в Ухане. Совместное исследование, опубликованное Китаем и Всемирной организацией здравоохранения в конце марта, показало, что спорадические инфекции у людей проявлялись еще до вспышки в Ухане.

В мае текущего года американская разведка доложила президенту США Джо Байдену, что у нее есть еще не исследованные данные о происхождении вируса. Байден дал американским разведслужбам указание "удвоить усилия" в поиске источника происхождения COVID-19. Он потребовал уделить внимание в докладе отдельным областям, которые могут потребовать дальнейшего расследования, включая "вопросы по Китаю".

Группа экспертов ВОЗ ранее посетила Уханьский институт вирусологии. В докладе о результатах посещения был сделан вывод, что утечка вирусов из лаборатории института "крайне маловероятна". США, Великобританию и ряд других стран не удовлетворил доклад ВОЗ.