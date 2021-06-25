Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 07:54Заразились
на 24.06В России 5 388 695+20 182В мире 179 947 721+352 170

Британские эксперты допустили распространение коронавируса в КНР с осени 2019 года

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Новый коронавирус мог начать распространяться в Китае уже в октябре 2019 года, за два месяца до того, как был официально выявлен первый случай заболевания в Ухане, считают эксперты британского университета Кента.

Их выводы о том, что коронавирус возник в период с начала октября по середину ноября 2019 года, были обнародованы в пятницу журналом PLOS Pathogens.

При этом наиболее вероятной датой появления вируса в статье называется 17 ноября 2019 года, и, по их оценкам, к январю 2020 года инфекция уже распространилась по всему миру.

Первый случай COVID-19 в Китае был официально выявлен в декабре 2019 года, его связывали с рынком морепродуктов в Ухане. Совместное исследование, опубликованное Китаем и Всемирной организацией здравоохранения в конце марта, показало, что спорадические инфекции у людей проявлялись еще до вспышки в Ухане.

В мае текущего года американская разведка доложила президенту США Джо Байдену, что у нее есть еще не исследованные данные о происхождении вируса. Байден дал американским разведслужбам указание "удвоить усилия" в поиске источника происхождения COVID-19. Он потребовал уделить внимание в докладе отдельным областям, которые могут потребовать дальнейшего расследования, включая "вопросы по Китаю".

Группа экспертов ВОЗ ранее посетила Уханьский институт вирусологии. В докладе о результатах посещения был сделан вывод, что утечка вирусов из лаборатории института "крайне маловероятна". США, Великобританию и ряд других стран не удовлетворил доклад ВОЗ.

Хроника коронавируса. Июнь.

17
В Непале началась вторая фаза вакцинации против COVID-19 для пожилых граждан22 июня. Дезинфекция пляжа "Приморский" в городе Сочи.21 июня. Власти Великобритании объявили о запрете на посещение праздника в честь дня летнего солнцестояния в британском Стоунхендже в графстве Уилтшир.20 июня. В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 500 тысяч. Сотни красных роз установили на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро в память о погибших.16 июня. Салют в Нью-Йорке в честь вакцинации от коронавируса COVID-19 70% горожан.14 июня. Дезинфекция кладбища в Фусагасуге, Колумбия.9 июня. Мурал, посвященный врачам борющимся с пандемией COVID-19, в Катманду, Непал.8 июня. Испания начала принимать полностью привитых против от COVID-19 туристов. Путешественники, привитые российскими вакцинами, въехать в страну не смогут.7 июня. Шотландский национальный оркестр провел первый концерт на открытом воздухе, знаменующий возвращение музыкантов к живым публичным выступлениям после пандемии.2 июня. Африка оказалась на пороге третьей волны коронавируса.2 июня. Власти австралийского Мельбурна продлили карантин. Жители могут покинуть дом только по пяти причинам: уход за собой и помощь близким, физические упражнения, работа и покупка продуктов или вакцинация.1 июня. Жители Буэнос-Айреса просят разрешить уроки танго на открытом воздухе.1 июня. Индия является третьей по численности погибших от COVID-19 после США и Бразилии.1 июня. Турция начала постепенно ослаблять введенные ограничения 17 мая, до этого действовал жесткий локдаун, который не касался иностранных туристов.1 июня. С начала пандемии в Иране заразились коронавирусом более 2 млн человек.1 июня. На Тайване проводится дезинфекция общественного транспорта на фоне всплеска случаев заболевания COVID-19.1 июня. Школьники Дюссельдорфа возвращаются на очные занятия.
В Непале началась вторая фаза вакцинации против COVID-19 для пожилых граждан
Хроника 09 января 2020 года – 25 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Великобритания Китай Коронавирус COVID-19 Ухань

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 25 июня

Пандемия коронавируса

ВОЗ сообщила, что штамм коронавируса "дельта" вдвое заразнее обычного

ВОЗ сообщила, что штамм коронавируса "дельта" вдвое заразнее обычного

Российские корабли, подлодки и самолеты начали учение в Средиземном море

Telegraph назвала проход британского эсминца у Крыма решением Джонсона

Евросовет поручил Боррелю подготовить варианты санкций против России

Евросовет поручил Боррелю подготовить варианты санкций против России

Bloomberg узнал об отказе лидеров ЕС от встречи с Путиным

Экипаж пропавшего под Архангельском легкомоторного самолета выжил при крушении

Экипаж пропавшего под Архангельском легкомоторного самолета выжил при крушении

Зеленский допустил проведение референдума о разрыве отношений с Донбассом

Почти 100 человек пропали после обрушения здания в Майами

Почти 100 человек пропали после обрушения здания в Майами

Что произошло за день: четверг, 24 июня

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');