Байден и Макрон обсудили недавние контакты с президентами РФ и Украины

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обменялись мнениями касательно их недавних контактов с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Белого дома.

"Они обсудили недавние беседы с их российским и украинским коллегами, а также подтвердили поддержку дипломатического пути (для решения споров с РФ - ИФ)", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, Байден и Макрон обсудили как дипломатическую работу, так и инициативы по сдерживанию РФ, принимаемые "в тесной координации с союзниками и партнерами в ответ на наращивание Россией вооруженных сил вдоль границ с Украиной". Помимо этого, американский и французский лидеры в очередной раз выразили готовность принять серьезные меры в случае нападения России на Украину.

12 февраля Байден и Макрон провели телефонные разговоры с президентом РФ. В тот же день президент Франции поговорил по телефону с Зеленским. Телефонная беседа Байдена с украинским президентом прошла днем позже, 13 февраля.

Переговоры лидеров двух стран состоялись на фоне напряженной обстановки вокруг Украины.

С осени 2021 года США, другие страны НАТО и Киев сообщают о стягивании войск РФ к границе с Украиной и угрозе российского вторжения в соседнюю страну. Россия последовательно отвергает эти утверждения.

Министерство обороны России во вторник объявило, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования. Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о готовности России продолжать диалог с Западом.