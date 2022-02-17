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Елизавета II пожертвует $2,7 млн фонду обвинившей принца Эндрю в изнасиловании

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Королева Великобритании Елизавета II приняла решение перевести 2 млн фунтов стерлингов в благотворительный фонд американской активистки и правозащитницы Вирджинии Джуффре, которая обвинила ее сына, принца Эндрю в изнасилованиях в те времена, когда она была несовершеннолетней, сообщает в четверг газета Mirror.

Накануне стало известно, что принц Эндрю достиг внесудебного соглашения по обвинению со стороны правозащитницы. Отмечалось, что он не признал вину, но пообещал сделать "значительное пожертвование" в фонд Джуффре, которая помогает жертвам секс-торговли и пострадавшим от насилия.

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Британские СМИ предполагали, что принцу придется заплатить 12 млн фунтов стерлингов (более $16 млн). Газета The Telegraph отмечала, что эту сумму покроет королева Великобритании, поскольку 61-летний принц не сможет заплатить такие деньги из получаемых им выплат.

Ранее Джуффре обвинила герцога Йоркского в том, что он несколько раз вступал с ней в сексуальную связь против ее воли, когда ей было 17 лет. Адвокаты принца Эндрю отмечали, что жалоба должна быть отклонена, ссылаясь на подписанное Джуффрев 2009 году соглашение с американским бизнесменом Джеффри Эпштейном. Согласно этому документу, она обязалась отказаться от судебного преследования Эпштейна и его знакомых, включая принца Эндрю. Однако нью-йоркский судья постановил, что дело может быть продолжено.

В 2019 году принц отказался от исполнения обязанностей члена королевской семьи в связи со скандалом по поводу его знакомства с Эпштейном, против которого Джуффре выступала в суде на стороне обвинения.

В июле 2018 года Эпштейна в очередной раз задержали по делу о сексуальном насилии и вовлечении несовершеннолетних в проституцию. 10 августа того же года он покончил с собой в тюрьме.

Елизавета II Великобритания принц Эндрю Вирджиния Джуффре

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