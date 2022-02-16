Поиск
Фигурное катание13:00Женщины. Короткая программа 1-е место: Камила ВалиеваПодробнееКонькобежный спорт09:30Мужчины. Финал  Норвегия Россия СШАПодробнееБиатлон12:00Мужчины. Финал  Норвегия Франция РоссияПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 05:03Заразились
на 15.02В России 14 480 596+166 631В мире 413 484 834+1 762 101

Принц Эндрю достиг внесудебного урегулирования иска по обвинению в изнасиловании

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Принц Эндрю - один из сыновей королевы Великобритании Елизаветы II - добился внесудебного соглашения по обвинению активистки и правозащитницы Вирджинии Джуффре в трех эпизодах изнасилования, сообщает The Guardian.

В миреВ США подан иск об изнасиловании против британского принца ЭндрюВ США подан иск об изнасиловании против британского принца ЭндрюЧитать подробнее

Как отмечает издание, принц Эндрю не признал вину в изнасилованиях. Отступные в пользу Джуффре, которая помогает жертвам секс-торговли, станут "значительным пожертвованием" в поддержку прав пострадавших от насилия.

По данным юристов, с которыми пообщалась The Guardian, сумма выплат превысит $10 миллионов. The Daily Telegraph и The Mirror называют сумму в 12 миллионов фунтов стерлингов (более $16 миллионов).

Урегулирование также означает, что принцу Эндрю не придется предстать перед судом присяжных в США.

Секс-скандал в британской королевской семье

Вирджиния Джуфре обвинила герцога Йоркского в том, что он несколько раз вступал с ней в сексуальную связь против ее воли, когда ей было 17 лет.

Адвокаты принца Эндрю заявили, что жалоба должна быть отклонена, сославшись на подписанное Джуфре соглашение в 2009 году с американским бизнесменом Джеффри Эпштейном. Согласно подписанному документу, она обязалась отказаться от судебного преследования Эпштейна и его знакомых, включая принца Эндрю. Однако нью-йоркский судья постановил, что дело может быть продолжено.

Принц последовательно отрицает обвинения. Букингемский дворец заявил, что не будет давать комментариев.

Дело против 61-летнего герцога Йоркского может быть рассмотрено в суде в сентябре этого года.

В 2019 году принц отказался от исполнения обязанностей члена королевской семьи в связи со скандалом по поводу его знакомства с финансистом Джеффри Эпштейном, против которого Джуффре ранее выступала в суде на стороне обвинения.

В июле 2018 года Эпштейна в очередной раз задержали по делу о сексуальном насилии и вовлечении несовершеннолетних в проституцию. 10 августа того же года он покончил с собой в тюрьме.

Принц Эндрю Вирджиния Джуффре Джеффри Эпштейн

Новости по теме

Новости

Ученые сообщили о полном излечении женщины от ВИЧ

Президент США обратился к россиянам со словами "вы нам не враги"

Байден заявил, что США проверят, действительно ли РФ отводит войска от Украины

Байден заявил, что США проверят, действительно ли РФ отводит войска от Украины

МЧС Украины запросило у НАТО помощь на случай нештатных ситуаций

Virgin Galactic в среду начнет продажу билетов на полеты в космос

Virgin Galactic в среду начнет продажу билетов на полеты в космос

Столтенберг предупредил о последствиях признания Россией ДНР и ЛНР

Лавров надеется, что на Украине не будет повторения опыта ОБСЕ в Косово

Пандемия коронавируса

Джокович объяснил, что он не против вакцинации, а против принуждения

Джокович объяснил, что он не против вакцинации, а против принуждения
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });