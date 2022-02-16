Блинкен заявил о готовности встретиться с Лавровым

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен готов провести встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, когда для этого будет подходящее время, заявил в среду на брифинге представитель госдепа Нед Прайс.

"Госсекретарь готов встретиться с Лавровым в подходящее время, и он четко сказал об этом министру иностранных дел. У российской стороны есть наш ответ (по проблемам, беспокоящим Россию в сфере безопасности в Европе - ИФ) уже как несколько недель, российская сторона уже пару недель назад сказала, что их ответ на подходе. Мы ожидаем получить его, мы рассмотрим его настолько быстро, насколько сможем. В том, что касается диалога и дипломатии по телефону ли, или где-либо в Европе, мы, конечно, хотим и готовы к дискуссиям с Россией", - сказал Прайс.

"Госсекретарь США довел до сведения Лаврова, что мы ожидаем получения российского ответа на наше послание, и мы надеемся на то, что он послужит основанием для продолжения диалога и дискуссий, и, конечно, мы готовы продолжать этот диалог", - отметил представитель госдепа.

Прайс добавил, что Лавров во вторник сообщил Блинкену о направлении Москвой ответа Вашингтону на американские предложения по безопасности в Европе.

"Лавров сообщил, что ответ (на предложения по безопасности - ИФ) поступит в течение пары дней", - сказал Прайс.

"Мы его ждем, мы очень внимательно его прочтем, мы надеемся увидеть в нем конструктивную обратную связь. Мы надеемся, что Россия верна своему слову в том, что она намерена участвовать в диалоге и дипломатии для мирного разрешения (украинского кризиса - ИФ)", - подчеркнул представитель госдепа.

Блинкен и Лавров во вторник провели переговоры по телефону. Госсекретарь США заявил, что кризис на российско-украинской границе по-прежнему возможно решить мирным путем.

Блинкен также подчеркнул необходимость достичь "поддающейся проверке, достоверной и значительной" деэскалации ситуации вокруг Украины. Он вновь предупредил, что "дальнейшая агрессия России против Украины" встретит быстрый и единый ответ трансатлантического сообщества.

Кроме того, Блинкен отметил, что в Вашингтоне с нетерпением ожидают ответа от Москвы на переданные в январе предложения США и НАТО по безопасности в Европе. Согласно сообщению Госдепа, Блинкен при этом указал на заявления Лаврова, что ответ будет передан "в ближайшие дни".