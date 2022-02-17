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Штаб операции украинских военных в Донбассе сообщил о 50 обстрелах с начала суток

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - На странице в соцсети операции Объединенных сил украинских военных в Донбассе сообщается, что ополченцы 50 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил с начала суток по состоянию на 22:00.

Как утверждается на странице операции Объединенных сил, 39 из 50 обстрелов были с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

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"Огонь из артиллерии калибра 122 мм и 152 мм, минометов калибра 82 и 120 мм, ручных и станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов, танкового вооружения, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, еще один - боевое травмирование. Состояние здоровья раненого военнослужащего - средней тяжести, травмированного - удовлетворительное. Также в результате обстрелов ранены два гражданских лица, повреждено сооружение детского сада и линии электропередач в пгт Станица Луганская Луганской области. Три сотрудника дошкольного учебного заведения получили контузии", - утверждается в сообщении.

В то же время представительство самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщает о новых обстрелах со стороны Вооружённых сил Украины в четверг вечером.

"Вооружённые формирования Украины продолжают грубо нарушать режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в четверг вечером украинские военные четыре раза в течение часа открывали огонь по территории ЛНР. Обстрелам со стороны ВСУ с применением гранатомётов, противотанковых управляемых ракет (ПТУР) и крупнокалиберных пулемётов подверглись населённые пункты Молодёжное, Золотое-5, Славяносербск и Сокольники, уточнили в представительстве ЛНР в СЦКК.

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