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Цена Brent опустилась до $92,44 за баррель

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок продолжили снижение в пятницу после резкого падения накануне, трейдеры следят за ходом переговоров о ядерной программе Ирана и ожидают увеличения глобальных поставок нефти.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:04 по московскому времени в пятницу составила $92,44 за баррель, что на $0,53 (0,57%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $1,84 (1,9%) - до $92,97 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $91,09 за баррель, что на $0,67 (0,73%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В четверг стоимость этих контрактов уменьшилась на $1,9 (2%), до $91,76 за баррель.

Помимо Ирана внимание участников рынка направлено на восток Украины, где наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в своем ежедневном отчете зафиксировали увеличение числа нарушений режима прекращения огня сторонами конфликта в Донбассе.

Тем временем глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель накануне высказал надежду на мирное урегулирование ситуации, несмотря на осложнившуюся военную обстановку на линии разграничения на востоке Украины.

"Мы по-прежнему верим в дипломатический процесс и сосредоточим все наши усилия на дипломатической деятельности", - сказал Боррель, добавив, что ЕС "уже подготовил полный пакет санкций".

Brent WTI Иран Донбасс

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