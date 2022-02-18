Главнокомандующий ВСУ заявил, что Киев не планирует наступательных операций в Донбассе

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявляет, что Украина не планирует никаких наступательных операций и обстрелов мирных жителей в Донбассе.

"Официально сообщаю: Вооруженные силы Украины неуклонно придерживаются Минских соглашений и норм международного права, не планируют никаких наступательных операций или обстрелов мирных жителей. Наши действия носят исключительно оборонительный характер", - говорится в заявлении, размещенном в четверг на его странице в Фейсбуке.

Он пояснил это заявление тем, что, "по информации, которая приходит (...), в некоторых населенных пунктах (...) в частности, в Донецке, планируется эвакуация мирного населения в связи с возможным обострением".

Ранее на странице в соцсети операции Объединенных сил украинских военных в Донбассе появилась публикация о том, что ополченцы 50 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил с начала суток по состоянию на 22:00. В то же время представительство самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщает о новых обстрелах со стороны Вооружённых сил Украины в четверг вечером. По данным ведомства, в четверг вечером украинские военные четыре раза в течение часа открывали огонь по территории ЛНР. Обстрелам со стороны ВСУ с применением гранатомётов, противотанковых управляемых ракет (ПТУР) и крупнокалиберных пулемётов подверглись населённые пункты Молодёжное, Золотое-5, Славяносербск и Сокольники, уточнили в представительстве ЛНР в СЦКК.