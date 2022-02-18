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Представитель ДНР сообщил о минометном обстреле украинскими военными поселка Гольмовский

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Донецке сообщают о минометном обстреле поселка Гольмовский у линии разграничения на северо-западе ДНР.

"Зафиксирован обстрел в направлении поселка Гольмовский. Выпущено 10 мин калибром 82 мм", - сообщает представительство ДНР в совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

За несколько часов до этого, по данным представительства ДНР в СЦКК, 4 снаряда калибром 122 мм были выпущены в направлении села Саханка на участке линии разграничения на юго-западе самопровозглашенной республики.

Поселок Гольмовский входит в состав Горловского городского совета. Находится в северо-восточной стороне от города Горловки Донецкой области на расстоянии 21 км от города и 75 км от областного центра. Население поселка до начала конфликта составляло почти 7 тыс. человек.

Накануне ситуация на линии разграничения в Донбассе резко обострилась. По данным народной милиции ДНР за минувшие сутки по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики было выпущено более 100 мин и столько же гранат. При этом в Донецке сообщили о ранении мирной жительницы в результате обстрела пригорода Донецка.

Сообщалось, что украинская сторона при обстрелах в четверг применяла минометы различных калибров, автоматические станковые (АГС) и противотанковые (СПГ) гранатометы, крупнокалиберные пулемёты.

Донецк Украина ДНР Гольмовский

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