Силы быстрого реагирования НАТО в ФРГ приводят в состояние повышенной боеготовности

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Войска Германии, входящие в состав сил быстрого реагирования НАТО, будут приведены в состояние повышенной боевой готовности, что сократит сроки их развертывания для защиты восточноевропейских союзников в случае эскалации напряженности в отношениях с Россией, сообщило в пятницу Минобороны ФРГ.

"Повышенная готовность к развертыванию позволяет НАТО в случае дальнейшей эскалации со стороны России гарантирует надлежащую уверенность, в частности, нашим восточноевропейским союзникам в том, что их территории защищены", - говорится в заявлении министерства.

О приведении в состояние повышенной боевой готовности сил альянса завил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он назвал эту меру оборонительной и не создающей угрозу России.

На этой неделе все стороны вооруженного конфликта в Донбассе сообщили об обострении ситуации на линии разграничения. Значительно увеличилось число обстрелов. Есть пострадавшие.

В пятницу главы непризнанных ДНР и ЛНР по согласованию с российской стороной начали массовую эвакуацию мирных жителей на территорию России.