Более сотни мин различного калибра выпущено по территории ДНР за ночь

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - С начала суток по территории ДНР выпущено более 100 мин различного калибра, сообщает представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"По состоянию на 06:00 по территории ДНР выпущено 109 мин различного калибра и 40 гранат", - следует из данных на 6:00 по московскому времени, обнародованных представительством ДНР в СЦКК.

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) насчитала за сутки 18 февраля в Донецкой области Украины 222 нарушения режима прекращения огня, в Луганской области - 648 нарушений.

В последние дни в Донбассе наблюдается обострение конфликта, Киев и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в обстрелах. В пятницу главы непризнанных ДНР и ЛНР заявили об эвакуации в Россию женщин и детей из-за готовящегося наступления украинских военных в Донбассе. Киев отвергает наличие планов проведения силовых операций на неподконтрольных ему территориях Донецкой и Луганской областей.