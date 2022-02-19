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В ДНР насчитали более 450 выпущенных по территории мин и снарядов за субботу

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Более 450 мин, снарядов и гранат выпущено по территории ДНР с начала суток субботы, сообщает представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"С начала суток до 12:30 субботы по территории ДНР выпущено 319 мин и снарядов разного калибра, а также 171 граната различного типа", - следует из данных, опубликованных представительством ДНР в СЦКК.

Между тем, как сообщило украинское коммунальное предприятие "Компания "Вода Донбасса", в результате обстрела в субботу повреждены два трансформатора на станции первого подъема Южнодонбасского водопровода (ЮДВ). В результате остановлена подача воды на четыре фильтровальные станции, которые обеспечивают водой в общей сложности несколько десятков населенных пунктов.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни. На фоне роста напряженности в регионе власти ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин и детей в Ростовскую область России. Также в республиках объявлена всеобщая мобилизация.

ДНР

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