Нидерланды временно переводят посольство на Украине из Киева во Львов

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники посольства Нидерландов на Украине временно перемещены из Киева во Львов, сообщило в воскресенье Общественное нидерландское радио со ссылкой на МИД страны.

По данным министерства, этот шаг предпринят из соображений безопасности.

Ранее решение о временном перемещении сотрудников своих посольств на Украине из Киева во Львов приняли, в частности, США и Великобритания.

Накануне об аналогичном решении объявила НАТО, из соображений безопасности сотрудники альянса на Украине также продолжат работу из Львова, а некоторые вернутся в Брюссель.