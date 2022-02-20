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Нидерланды временно переводят посольство на Украине из Киева во Львов

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники посольства Нидерландов на Украине временно перемещены из Киева во Львов, сообщило в воскресенье Общественное нидерландское радио со ссылкой на МИД страны.

По данным министерства, этот шаг предпринят из соображений безопасности.

Ранее решение о временном перемещении сотрудников своих посольств на Украине из Киева во Львов приняли, в частности, США и Великобритания.

Накануне об аналогичном решении объявила НАТО, из соображений безопасности сотрудники альянса на Украине также продолжат работу из Львова, а некоторые вернутся в Брюссель.

Нидерланды Украина

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