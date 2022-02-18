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Великобритания решила временно перенести свое посольство на Украине из Киева во Львов

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудников посольства Великобритании на Украине временно перемещают из Киева во Львов, они продолжат предоставлять некоторые консульские услуги, говорится в заявлении МИД Великобритании.

"Офис британского посольства в Киеве временно переводят. Сотрудники посольства работают из офиса британского посольства во Львове", - отмечается в документе.

В нем указано, что британское посольство во Львове будет оформлять документацию и заниматься консульской помощью. Попасть в офис посольства можно будет только по предварительной записи.

В последние дни многие страны решили перенести свои диппредставительства на Украине из Киева во Львов на фоне высказываемых США и их союзниками опасений, что Россия готовит военное вторжение на украинскую территорию. Они с осени 2021 года сообщают о наращивании российских войск у границ с Украиной. Россия отрицает возможность нападения на соседнее государство.

Накануне все стороны вооруженного конфликта в Донбассе сообщили об обострении ситуации на линии разграничения. Кратно увеличилось число обстрелов. Есть пострадавшие. Власти в пятницу самопровозглашенных республик Донбасса объявили о решении эвакуировать женщин и детей в Россию.

Великобритания Украина Киев Львов

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