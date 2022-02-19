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Борис Джонсон заявил, что он не знает о планах России в отношении Украины

Ранее президент США Джо Байден озвучил мнение, что Россия приняла решение напасть на Украину

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что на данный момент не знает, каковы планы России по Украине.

"Мы не знаем, что собирается делать президент Путин", - сказал она на Мюнхенской конференции по безопасности.

При этом Джонсон добавил, что "наблюдаемые признаки - зловещие".

Ранее президент США Джо Байден заявил, что, по его мнению, Россия приняла решение напасть на Украину. При этом он заверил, что до тех пор, пока этого не произошло, есть возможность для дипломатического урегулирования.

"На данном этапе мы должны стремиться к движению по пути мира и диалога", - подчеркнул британский премьер. Он считает, что опасения РФ по поводу НАТО лишены основания. "Мы могли бы представить гарантии этого, если в них есть необходимость", - сказал премьер.

Кроме того, он не исключил, что напряженность между РФ и Западом - надолго. "Мы должны быть готовыми к тому, что кризис может затянуться. И тогда Россия будет на протяжении длительного времени искать в наших рядах слабое место", - считает Джонсон.

"Пока для этого еще есть время, призываю Кремль к деэскалации, к тому, чтобы отвести войска", - добавил премьер Великобритании.

Великобритания Борис Джонсон

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