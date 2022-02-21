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В Кремле назвали причины начала эвакуации гражданского населения Донбасса

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Эвакуация беженцев с Донбасса не связана с решением западных стран эвакуировать своих дипломатов из Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, здесь нет никакой корреляции. Здесь речь идет о провокационных и агрессивных действиях вооруженных сил Украины и опасности, которая в этой связи возникла для жизни гражданского населения", - сказал Песков в понедельник журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

У него уточнили, соответствует ли масштаб эвакуации масштабу угрозы.

"Дело в том, что это было обращение из самопровозглашенных республик. Там на месте масштаб угрозы ощущается гораздо более явно, чем мы можем себе представить. Конечно, в этих условиях главное обеспечить безопасность и спасти жизни мирного населения", - сказал представитель Кремля.

Песков назвал ситуацию в Донбассе напряженной, без признаков стабилизации. По его словам, "все интенсивнее становятся провокации, обстрелы, и конечно, это вызывает очень глубокую обеспокоенность".

Он также воздержался от ответа на вопрос о возможности поддержки Россией самопровозглашенных ЛНР и ДНР в случае обращения руководства этих республик.

Власти ДНР и ЛНР 18 февраля организовали выезд населения в Россию из-за обострения вооруженного конфликта. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых. Только МЧС ДНР намерено вывезти до 700 тыс. человек. На утро понедельника границу с РФ перешли более 61 тыс. жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Готовность принять беженцев из Донбасса уже выразили 30 российских регионов.

Украина Россия ДНР ЛНР

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