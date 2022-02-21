Рынок акций РФ обвалился к уровням конца ноября 2020 года

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в понедельник обвалился к уровням конца ноября 2020 года по индексам МосБиржи и РТС из-за военного обострения ситуации в Донбассе, где продолжаются обстрелы территорий непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, попытки коррекционного отскока пока не встречают поддержки инвесторов; падение индикаторов на пике распродаж стало максимальным с марта 2020 года, при этом объемы торгов близки к рекордным.

К 16:35 индекс МосБиржи составил 3129,5 пункта (-7,8%, минимум дня - 3103,34 пункта), индекс РТС - 1252,85 пункта (-10%, минимум дня - 1241,14 пункта); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" упали в пределах 11,8%.

Доллар вырос до 78,7 руб. (+1,4 рубля).

Подешевели акции "Роснефти" (-11,8%), "АЛРОСА" (-11,7%), "Интер РАО" (-10,6%), "Магнита" (-10,2%), Сбербанка (-9,8% и -9,2% "префы"), "префы" "Сургутнефтегаза" (-9,5%), "НОВАТЭКа" (-9,1%), "Сургутнефтегаза" (-9% и -9,5% "префы"), "Аэрофлота" (-8,9%), "Газпрома" (-8,7%), UC Rusal (-8,7%), ВТБ (-8,5%), "Яндекса" (-8,4%), "Северстали" (-7,3%), АФК "Система" (-7,1%), "Татнефти" (-6,8%), расписки OZON (-6,6%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (-6,4%), "НЛМК" (-6,1%), Polymetal (-6%), расписки TCS Group (-5,9%), акции "Норникеля" (-5,6%), "Газпром нефти" (-5,1%), "РусГидро" (-5,1%), "МТС" (-4,5%), "ММК" (-4,5%), "Московской биржи" (-3,5%), ПАО "Полюс" (-2,3%).

Украинская диверсионная группа прорвалась на территорию ДНР, начался бой, сообщило утром в понедельник министерство госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики. Сообщается, что в результате прорыва был "подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения" народной милиции ДНР.

Южный военный округ сообщил в понедельник, что российские военные и пограничники предотвратили нарушение госграницы диверсионной группы с территории Украины, было уничтожено пять диверсантов и две БМП, которые нарушили границу РФ, чтобы забрать диверсионную группу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Донбассе чрезвычайно напряженная, признаков снижения напряженности пока не видно, контакты по линии внешнеполитических ведомств продолжаются. Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не планируется, сообщил Песков, отметив, что при необходимости президенты в любой момент могут принять решение о контактах, телефонных или личных.

Кроме того, Путин в понедельник проведет внеочередное заседание Совбеза России, также у президента запланировано несколько международных телефонных разговоров, продолжил Песков. При этом Песков воздержался от ответа на вопрос о возможности поддержки Россией самопровозглашенных ЛНР и ДНР в случае обращения руководства этих республик.

Непризнанные республики Донбасса нуждаются в финансовой, военной и моральной помощи со стороны РФ, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Запад нагнетает атмосферу, пытаясь создать непреодолимую конфронтацию НАТО с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "На наши усилия, которые нацелены на выполнение резолюции Совета безопасности 2254, влияет атмосфера, которую сейчас нагнетают наши западные коллеги, пытаясь создать чуть ли не непреодолимую конфронтацию между Россией и западным альянсом", - сказал Лавров, открывая переговоры с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом.

В воскресенье западные СМИ сообщили, что продолжение учений белорусской и российской армий на территории Белоруссии в Вашингтоне считают свидетельством того, что Россия намерена вторгнуться на территорию Украины. Госсекретарь США Тони Блинкен в эфире CNN отметил, что это является еще одним признаком неминуемого вторжения, о котором уже предупреждал президент США Джо Байден.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в эфире телеканала CBS также сообщил, что "продолжение учений, которые должны были закончиться, дополняют картину, (демонстрирующую), что Россия готовит вторжение на Украину".

Заявления Блинкена и Столтенберга прозвучали на фоне инициатив, которые обсудили ранее в воскресенье президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Они, в частности, договорились делать все возможное для дипломатического решения кризиса вокруг Украины. С этой целью в ближайшие дни, как сообщил Елисейский дворец, состоится встреча глав МИД Франции и России Жан-Ива Ле Дриана и Сергея Лаврова. Кроме того, в Париже сообщили, что Макрон и Путин договорились возобновить работу "нормандского" формата, а также намерены добиться встречи в ближайшие часы трехсторонней контактной группы.

Как отмечают аналитики BCS Global Markets, западная санкционная риторика не затухает. Политики регулярно подливают масла в огонь: на прошлой неделе американские сенаторы-республиканцы внесли новый пакет санкций против РФ, включая меры в отношении "Северного потока 2" (никаких поблажек в случае вторжения России в Украину), а также ограничения для крупных банков и персональные санкции. На этом фоне рейтинговые агентства, такие как Fitch Ratings, также указали на значительные геополитические и санкционные риски, подчеркнув, что наиболее негативный эффект окажут санкции против энергетического сектора, поскольку в этом случае возможно нарушение экспорта, а также запрет для российских банков на долларовые платежи. Эти риски продолжают усиливать давление на российский финансовый рынок. На этой неделе на фоне комментариев Байдена об ожидаемом через несколько дней вторжении России на территорию Украину и объявленной эвакуации граждан из ДНР и ЛНР объем оттока капитала может значительно возрасти.

Фундаментальный потенциал роста российского рынка акций остается огромным ввиду его отставания от других emerging markets, однако угроза военного конфликта или войны между Россией и Украиной становится все более реальной, и потенциальные жесткие санкции могут привести к очередной рецессии в российской экономике, полагают аналитики.

Как отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, на старте торгов в понедельник рынок подрос на ожидании улучшения геополитической конъюнктуры, но инвесторы не нашли подтверждения положительным новостям и приняли решение уклоняться от рисков. Вероятно, сейчас рынком управляют эмоции, и как только появятся новости от дипломатов, продажи будут выкуплены, считает трейдер.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин также отмечает, что ситуация на востоке Украины в последние дни заметно ухудшилась, угрожая перерасти в полномасштабные боевые действия. Благодаря дипломатическим усилиям президента Франции Макрона появилась надежда на деэскалацию и новый раунд переговоров между Россией и Западом.

Однако очередной геополитический негатив вызвал новую волну распродаж российских акций - Министерство госбезопасности самопровозглашенной ДНР сообщило, что украинская диверсионная группа прорвалась на территорию ДНР и завязалось боестолкновение. Также СМИ со ссылкой на местные власти сообщили о совершении в Донецке попытки диверсии на железной дороге. Мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует существенное увеличение интенсивности обстрелов в Донбассе в последние дни.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, техническая картина по российскому рынку "медвежья", индексы рухнули и достигли минимумов с ноября 2020 года на фоне сильной геополитической напряженности и ухудшения ситуации в ДНР, где была объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня.

Среднесрочная картина рынка ухудшается и остается негативной как минимум при положении индексов МосБиржи и РТС ниже сопротивлений 3500 и 1450 пунктов (средние полосы Боллинджера месячных графиков). Индексам теперь открылись горизонты падения к очередным минимумам с осени 2020 года - 2650 и 1050 пунктам (нижние полосы Боллинджера месячных графиков), которые могут быть достигнуты в перспективе ближайших недель в случае эскалации геополитического конфликта. Ближайшие поддержки расположены у 3100 и 1250 пунктов, откуда в понедельник наметился неуверенный отскок.

Некоторые страны говорят о возможном введении "предупреждающих" санкций против РФ, что оказывает повышенное давление на банковский сектор. В таких условиях перспектива встречи Путина и Байдена в конце недели не слишком помогает российским активам, отмечает Кожухова.

Старший аналитик ИК "Русс-инвест" Роман Блинов также констатирует, что геополитика полностью захватила российский рынок ценных бумаг.

Новости о предстоящих на этой неделе возможных переговорах на уровне глав МИД, а потом, возможно, и на уровне глав государств по вопросу деэскалации напряженности на Востоке Украины, пока не имеют существенного влияния на основные российские фондовые индикаторы. Сама идея нового витка военного конфликта на востоке Украины оказывает давление и на настроения западных инвесторов. Сейчас на международном рынке капитала уже две проблемы - ужесточение монетарной политики ФРС США и эскалация напряженности на Украине, правда, западные СМИ пишут, что проблема именно в России. Переубедить их за прошедшую неделю никому не удалось, возможно, на этой неделе будут хоть какие-то проблески ясности в данном вопросе, отмечает Блинов.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, особой уверенности в том, что в ближайшие дни начнутся инвестиционные покупки, нет. Рынок остается под давлением сообщений об очередном обострении ситуации вокруг Донбасса. То, что Россия и Белоруссия решили продлить совместные учения, говорит о готовности российских войск в любой момент вступить на защиту российских граждан в Донецке и Луганске. Вряд ли в такой ситуации крупный капитал, тем более иностранный, будет закупаться российским акциями. В целом по-прежнему сохраняются риски ухода индекса МосБиржи в район 3000 пунктов, считает Антонов.

В США индексы акций в пятницу снизились на 0,7-1,2% и завершили откатом вторую неделю подряд на опасениях разрастания конфликта вокруг Украины. В понедельник рынки США закрыты в связи с праздником (День президентов).

В понедельник в Азии также преобладала негативная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia подрос на 0,1%, японский Nikkei 225 снизился на 0,8%, китайский Shanghai Composite не изменился, гонконгский Hang Seng потерял 0,7%), снижаются Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 теряют 0,7-2,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,9% после роста утром на 0,8%).

Нефтяной рынок к вечеру вернулся к росту из-за эскалации напряженности на Украине. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 16:35 по московскому времени в понедельник составила $94,21 за баррель (+0,7% и +0,6% в пятницу), мартовский фьючерс на WTI стоит $91,69 за баррель (+0,7% и -0,75% в пятницу).

Западные СМИ сообщают, что стороны, участвующие в консультациях по иранской ядерной программе, близки к договоренности о возобновлении сделки от 2015 года. Как ожидается, итогом переговоров станет снятие санкций на экспорт топлива, после чего Тегеран сможет поставлять около 1 млн баррелей нефти в сутки на международный рынок.

Помимо Ирана внимание участников рынка направлено на восток Украины, где наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в своем ежедневном отчете зафиксировали увеличение числа нарушений режима прекращения огня сторонами конфликта в Донбассе.

Аналитики в целом считают, что цены на нефть будут удерживаться в диапазоне от $90 до $100 за баррель, даже несмотря на вероятность увеличения поставок из Ирана, поскольку на рынок будет давить геополитическая неопределенность.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили расписки VK (-13,1%), акции ПАО "Русгрэйн холдинг" (-12,3%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (-11,9%), "Мечела" (-11,8%), ПАО "Группа компаний ПИК" (-11,3%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-11,2%), ПАО "Соликамский магниевый завод" (-10%).

Индексный провайдер FTSE, как и ожидалось, включил в свою расчетную базу акции "ГК ПИК" по итогам мартовского пересмотра, сообщается в обзоре стратегов "ВТБ Капитала" Дарьи Батышкиной и Андрея Кузнецова. "FTSE установил free float для девелопера на уровне 18% - ниже, чем мы ожидали, поэтому пассивный приток средств в бумагу составит порядка $50 млн, что меньше нашего предыдущего прогноза", - пишут эксперты.

Чистая прибыль ритейлера "Лента" (-3,6% ГДР) по МСФО (IAS 17) в IV квартале 2021 года сократилась на 30,5% по сравнению с показателем за IV квартал 2020 года, до 4,102 млрд рублей, говорится в сообщении компании. EBITDA выросла на 22,2%, до 11,414 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 7,7% против 7,5% годом ранее. Валовая прибыль увеличилась на 21,2%, до 33,497 млрд рублей, валовая маржа повысилась до 22,7% с 22,3%.

Подорожали "префы" "Ижстали" (+2,6%), бумаги ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (+1,7%), "ВСМПО-Ависма" (+0,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 составил 329,49 млрд рублей (из них 113,98 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 59,22 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 19,44 млрд рублей на акции "Яндекса").