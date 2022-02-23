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США переведут 800 военнослужащих из Италии в Балтийские страны

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - США для укрепления восточного фланга НАТО переведут в Балтийские страны из Италии 800 военнослужащих, сообщил Пентагон после прозвучавшего во вторник заявления президента США Джо Байдена об усилении военного присутствия в регионе.

По данным военного ведомства США, восемь самолетов-истребителей F-35 из Германии перебросят "в ряд районов действий на восточном фланге НАТО". Из Германии в Балтийские страны перебросят 20 боевых вертолетов AH-64, еще 12 перебросят из Греции в Польшу.

Сейчас в Европе на постоянной или временной основе находится более 90 тысяч военнослужащих США.

"Этих дополнительных военнослужащих переместят, чтобы успокоить наших союзников в НАТО, сдержать потенциальную агрессию против членов НАТО и для обучения вооруженных сил принимающих государств", - сказал один из высокопоставленных чиновников США в сфере обороны.

Ранее Байден заявил, что США продолжат оказывать военную и финансовую помощь Украине и будут укреплять силы союзников по НАТО. Он добавил, что США "будут защищать каждый дюйм территории НАТО".

США НАТО

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