Путин рассказал, как спросил Клинтона о возможности РФ вступить в НАТО

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин в обращении к россиянам рассказал, как спрашивал о возможности для России вступить в НАТО, и какова была формальная реакция на его вопрос и реальная, выразившаяся в действиях.

"В 2000 году во время визита в Москву <... > президента США Билла Клинтона я спросил его, как Америка отнесется к тому, чтобы принять Россию в НАТО, - рассказал президент и отметил, что всех подробностей беседы раскрывать не будет. - Реакция была на мой вопрос была весьма сдержанной".



Реальное отношение НАТО к этому вопросу проявилось в дальнейших действиях альянса, отметил он. Он упомянул поддержку Западом террористов на Северном Кавказе, пренебрежение к озабоченностям Москвы в сфере безопасности, расширение НАТО, выход из ПРО.

По его словам, хотелось спросить Запад: зачем все это? Зачем делать из России врага, если они не хотели видеть ее другом?

Путин убежден, что Соединенным Штатам просто не нужно, чтобы существовала такая большая страна и они будут пытаться сдержать ее развитие. Это он считает базой американской политики в отношении России.

Президент напомнил о пяти волнах расширения НАТО. По его словам, альянс полностью игнорирует предупреждения и протесты России относительно продвижения своей военной инфраструктуры и техники к российским границам.

"Извините - просто "плевали" на них и делали все, что хотели, что считали нужным", - напомнил он и предположил, что так же продолжится и дальше "по известной поговорке "собака лает, а караван идет".

"Скажу сразу, мы на это никогда не соглашались и никогда не согласимся. Россия всегда выступала и выступает за то, что самые сложные проблемы решать политико-дипломатическими методами за столом переговоров",- отметил Путин.

Вступление в альянс Украины и последующее развертывание на ее территории инфраструктуры НАТО он считает предрешенным вопросом. В этом случае, по его словам, уровень военных угроз для России в разы повысится и многократно усилится угроза внезапного удара по России, тем более, что в документах НАТО Россия названа главной угрозой альянса, а его стратегия допускает упреждающий удар по ракетным комплексам противника.