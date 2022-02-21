Доллар превысил 80 руб./$1, индекс Мосбиржи упал на 17% в ходе обращения Путина

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Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ и рубль на вечерних торгах в понедельник продолжают падение из-за военного обострения ситуации в Донбассе, где продолжились обстрелы территорий непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, главы которых обратились к президенту РФ Владимиру Путину о признании независимости республик. Кроме того, такое решение вызовет в ответ санкционные действия Запада в отношении России.

К 22:10 МСК индекс МосБиржи упал до 2809,5 пункта (-17,2%, основные торги завершились падением индекса на 10,5%, до 3036,88 пункта); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" обвалились в пределах 24,1%.

Доллар США вырос до 80,0 руб./$1 (+2,7 рубля).

Подешевели акции ВТБ (-24,1%), Сбербанка (-23,4% и -22,7% "префы"), АФК "Система" (-21,9%), "Интер РАО" (-21,9%), "Аэрофлота" (-20,6%), расписки OZON (-20,3%), бумаги "Сургутнефтегаза" (-20,1% и -15,7% "префы"), "Роснефти" (-19,9%), "Газпрома" (-19,2%), "Магнита" (-19,1%), "АЛРОСА" (-18,8%), "Татнефти" (-18,8%), UC Rusal (-18,7%), "Яндекса" (-18,1%), "НОВАТЭКа" (-17,6%), "НЛМК" (-16,7%), "РусГидро" (-16,3%), "Московской биржи" (-16,1%), "ММК" (-15,3%), "ЛУКОЙЛа" (-14,1%), "Норникеля" (-13,8%), "Северстали" (-12,7%), "МТС" (-12,5%), "Газпром нефти" (-10,3%), Polymetal (-9,8%), ПАО "Полюс" (-9,6%), расписки TCS Group (-7,6%).

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщила в понедельник вечером пресс-служба Кремля.

"Путин информировал об итогах расширенного заседания Совета Безопасности Российской Федерации, на котором рассматривалась текущая ситуация вокруг Донбасса в контексте постановления Государственной Думы по вопросу о признании Донецкой и Луганской народных республик. Сегодня же поступили обращения руководства ДНР и ЛНР о признании их суверенитета в связи с военной агрессией украинской власти, массированными обстрелами территории Донбасса, в результате чего страдает гражданское население", - говорится в сообщении.

"С учетом всего этого президент России сообщил, что в ближайшее время имеет в виду подписать соответствующий указ", - информирует пресс-служба.

Президент Франции и федеральный канцлер ФРГ "выразили разочарование таким развитием. Вместе с тем ими была обозначена готовность к продолжению контактов", сказано в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам с видеообращением, чтобы проинформировать их о принимаемых решениях в связи с критическим характером ситуации в Донбассе.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что предложит ввести санкции против России, если та признает независимость ДНР и ЛНР. "Если будет признание, я предложу санкции для рассмотрения, и министры (иностранных дел - ИФ) решат", - сказал Боррель на пресс-конференции в понедельник.

Он напомнил, что процесс введения санкций предполагает единогласное одобрение всех глав МИД ЕС по предложению верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Боррель добавил, что "если будет аннексия, будут санкции". Отвечая на уточняющий вопрос о том, какие именно санкции грозят России в случае признания независимости ДНР и ЛНР, Боррель отметил: "У нас подготовлен пакет санкций, он состоит из разных компонентов - на случай разных вариантов интенсивности агрессии".