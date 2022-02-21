Путин считает предрешенным вступление Украины в НАТО

Трансляция обращения президент РФ Владимира Путина Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во время обращения к россиянам по поводу ситуации в Донбассе заявил, что вступление Украины в НАТО и развертывание там объектов альянса - это дело времени.

"Вступление Украины в НАТО и последующее развертывание здесь объектов североатлантического альянса - вопрос предрешенный. Это - дело времени", - сказал он в телеобращении к россиянам.

По мнению президента РФ, планы Украины вступить в НАТО - это прямая угроза безопасности России.

"Мы четко понимаем, что при подобном сценарии уровень военных угроз для России кардинально, в разы повысится, и - обращаю особое внимание - многократно возрастет опасность именно внезапного удара по нашей стране", - продолжил Путин.

"При этом нас раз за разом пытаются убедить в том, что НАТО - это миролюбивый и сугубо оборонительный союз. Мол, никаких угроз для России нет. Опять предлагают поверить на слово, но реальную цену таким словам мы хорошо знаем", - заявил Путин.

Он отметил, что территория Украины осваивается США и НАТО, а совместные учения - это прикрытие для создания группировки Североатлантического альянса.

"Система управления украинскими войсками уже интегрирована с натовскими. Это означает, что командование украинскими вооруженными силами, даже отдельными частями и подразделениями может напрямую осуществляться из натовских штабов. США и НАТО приступили к беззастенчивому освоению территории Украины как театра потенциальных военных действий", - сказал Путин.

Он добавил, что совместные учения Украины и НАТО имеют явную антироссийскую направленность: только в прошлом году в них участвовало более 23 тыс. военнослужащих и свыше тысячи единиц техники. При этом принят закон о допуске в 2022 году вооруженных сил других государств на территории Украины для участия в многонациональных учениях.

"Понятно, что речь, прежде всего, о войсках НАТО. И в наступившем году запланировано не менее десяти таких совместных маневров. Очевидно, что подобные мероприятия служат прикрытием для быстрого наращивания военной группировки НАТО на территории Украины", - отметил Путин.

Президент также заявил, что модифицированная с помощью Запада сеть аэродромов на Украине способна обеспечить переброску войск в кратчайшие сроки, а воздушное пространство Украины открыто для полетов стратегической и разведывательной авиации США и беспилотников, которые используются для наблюдения за территорией РФ.