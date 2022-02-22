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Украина продолжит политико-дипломатический курс по урегулированию конфликта

Украина продолжит политико-дипломатический курс по урегулированию конфликта
Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Украина осуждает решение России о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), но учитывает все риски, продолжая политико-дипломатический курс по урегулированию конфликта, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Украины.

"Украина осуждает решение Российской Федерации о признании "независимости" (...) так называемых "Луганской Народной Республики" и "Донецкой Народной Республики"", - говорится в сообщении на официальном сайте украинского дипломатического ведомства.

МИД Украины считает, что такими действиями российская сторона "грубо попрала основы международного права, Устав ООН, нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно-признанных границ".

"Украинская сторона понимает намерения России и ее стремление спровоцировать Украину. Мы учитываем все риски и не поддаемся на провокации, остаемся преданными политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что украинские дипломаты в настоящее время применяют весь дипломатический арсенал для предотвращения развертывания вооруженного конфликта. В частности, глава МИД Дмитрий Кулеба находится в постоянном контакте со своими коллегами с целью координации дипломатических усилий и принятия мер по проведению заседаний международных органов, саммитов, привлечению оборонной помощи и применению жестких санкций против РФ.

"Мы настаиваем на применении против России болезненных санкций, чтобы послать однозначный сигнал о недопустимости дальнейшей эскалации. Пора действовать для прекращения агрессии РФ и восстановления мира и стабильности в Европе", - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин после обращения к россиянам вечером 21 февраля подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик, а также соглашения о дружбе и взаимопомощи с ЛНР и ДНР. Ожидается, что обе палаты российского парламента ратифицируют решение президента РФ на заседаниях во вторник.

Украина Россия Донбасс ДНР ЛНР

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