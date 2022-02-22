Президент Южной Кореи проведет заседание Совета нацбезопасности по ситуации с Украиной

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин будет председательствовать на заседании Совета национальной безопасности во вторник, сообщает администрация южнокорейского лидера.

Отмечается, что встреча будет созвана для обсуждения кризиса на Украине. Начнется она 22 февраля в 11:00 (5:00 по московскому времени).

Ожидается, что Мун Чжэ Ин обсудит на встрече меры по защите граждан Южной Кореи и минимизации ущерба южнокорейским предприятиям, базирующимся в Украине. По состоянию на прошлую субботу 68 граждан Южной Кореи оставались на Украине. Министерство иностранных дел Республики Корея изучает планы эвакуации на случай чрезвычайной ситуации.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик и поручил Вооруженным силам РФ выполнять функции по поддержанию мира в ДНР и ЛНР.