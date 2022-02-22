Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:27Заразились
на 21.02В России 15 522 756+152 337В мире 424 509 979+1 255 019

Токио ограничит экспорт передовых технологий в РФ в случае ее нападения на Украину

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Япония, скорее всего, присоединится к санкциям США и других стран G7 в отношении России в случае ее вторжения на Украину, сообщает газета Yomiuri.

По данным издания, планируется ограничить в РФ экспорт передовых технологий, включая полупроводники, технологии, связанные с искусственным интеллектом и робототехникой.

Отмечается, что нынешний запрет на экспорт технологий, который рассматривает Япония, будет шире, чем запрет, введенный в отношении России в 2014 году.

Издание сообщает, что Токио также рассматривает возможность ужесточения ограничений в отношении российских банков.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и поручил Вооруженным силам РФ выполнять функции по поддержанию мира в ДНР и ЛНР.

Япония Россия Украина ДНР ЛНР

Новости

Как в мире отреагировали на признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Обобщение

Как в мире отреагировали на признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Обобщение

Байден ввел санкции против ДНР и ЛНР

Байден ввел санкции против ДНР и ЛНР

Украина потребовала созвать заседание Совбеза ООН из-за действий РФ в Донбассе

На территории ДНР замечены колонны бронетехники

Лидеры ЕС анонсировали санкции против причастных к признанию ДНР и ЛНР

Байден скоро введет санкции против торговли и инвестиций в ДНР и ЛНР

ЕС твердо и решительно ответит на признание Россией ДНР и ЛНР

ЕС твердо и решительно ответит на признание Россией ДНР и ЛНР

Боррель призвал Россию не признавать ДНР и ЛНР

Путин проинформировал Макрона и Шольца, что подпишет указ о признании ДНР/ЛНР

Путин проинформировал Макрона и Шольца, что подпишет указ о признании ДНР/ЛНР

Главы МИД ЕС одобрили санкции против 5 россиян за выборы в Крыму в 2021 г.

Главы МИД ЕС одобрили санкции против 5 россиян за выборы в Крыму в 2021 г.
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });