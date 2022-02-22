Токио ограничит экспорт передовых технологий в РФ в случае ее нападения на Украину

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Япония, скорее всего, присоединится к санкциям США и других стран G7 в отношении России в случае ее вторжения на Украину, сообщает газета Yomiuri.

По данным издания, планируется ограничить в РФ экспорт передовых технологий, включая полупроводники, технологии, связанные с искусственным интеллектом и робототехникой.

Отмечается, что нынешний запрет на экспорт технологий, который рассматривает Япония, будет шире, чем запрет, введенный в отношении России в 2014 году.

Издание сообщает, что Токио также рассматривает возможность ужесточения ограничений в отношении российских банков.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и поручил Вооруженным силам РФ выполнять функции по поддержанию мира в ДНР и ЛНР.