СБ ООН рассмотрит ситуацию вокруг Украины после признания Россией ДНР и ЛНР

Заседание запланировано на 05:00 по московскому времени

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Совет безопасности ООН по инициативе Украины, которую поддержал ряд стран, рассмотрит ситуацию вокруг Украины после признания Россией самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, сообщают многочленные дипломатические источники во всемирной организации.

По данным источников, за проведение заседания высказались США, Албания, Ирландия, Мексика, Норвегия, Франция, ЕС, Великобритания. Оно запланировано на 05:00 по московскому времени вторника.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ночном видеообращении заявил, что Киев инициирует созыв экстренного саммита "нормандской четверки", заседания Совета Безопасности ООН и специального заседания ОБСЕ.

По его словам, это решение президента РФ о признании ЛНР и ДНР "может означать односторонний выход России из минских договоренностей и игнорирование решений в рамках Нормандии".