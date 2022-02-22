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Зеленский считает, что Москва закладывает юридические основы для новой агрессии

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Признанием независимости так называемых республик Донбасса Россия создает юридические основания для вооруженной агрессии против Украины, заявил на брифинге в Киеве президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что это признание нарушает двусторонние и многосторонние обязательства России, в том числе резолюцию Совбеза ООН по Украине от 17 февраля 2015 года".

Он также назвал российскую эскалацию вокруг Украины беспрецедентным вызовом для мира в целом. Ранее на этом же брифинге он заявил, что пока имела место юридическая агрессия против Украины.

Как сообщает пресс-служба президента, Зеленский подчеркнул, что само признание Россией террористических образований требует немедленного ответа западных партнеров Украины, включая введение жестких санкций. Он призвал Европу и мир "не допустить повторения трагических ошибок, сделанных в Грузии в 2008 году".

21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также заключили с ними соглашения о дружбе и взаимопомощи. 22 февраля эти документы ратифицировали парламенты России и обеих республик.

Владимир Зеленский Украина ДНР ЛНР

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