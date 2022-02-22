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Путин назвал спекуляциями утверждения об имперских амбициях России

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин отверг звучащие на Западе обвинения в имперских амбициях России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР.

"Вчера Россия приняла решение признать суверенитет двух народных республик Донбасса. Мы предвидели спекуляции на эту тему, на тему того, что Россия собирается восстановить империю в имперских границах", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Это абсолютно не соответствует действительности", - подчеркнул он.

По словам президента, после распада СССР Россия признала все новые геополитические реалии и активно работает над укреплением взаимодействия со всеми возникшими на постсоветском пространстве государствами.

"Даже в очень острых ситуациях, которой является нагорнокарабахское урегулирование, мы всегда действовали очень аккуратно, исходя из интересов всех вовлеченных в этот процесс государств. Всегда старались добиться взаимоприемлемых решений", - сказал Путин.

Накануне Россия признала независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР, соответствующие указы были подписаны Путиным.

Владимир Путин ДНР ЛНР

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