Путин назвал спекуляциями утверждения об имперских амбициях России
Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин отверг звучащие на Западе обвинения в имперских амбициях России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР.
"Вчера Россия приняла решение признать суверенитет двух народных республик Донбасса. Мы предвидели спекуляции на эту тему, на тему того, что Россия собирается восстановить империю в имперских границах", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"Это абсолютно не соответствует действительности", - подчеркнул он.
По словам президента, после распада СССР Россия признала все новые геополитические реалии и активно работает над укреплением взаимодействия со всеми возникшими на постсоветском пространстве государствами.
"Даже в очень острых ситуациях, которой является нагорнокарабахское урегулирование, мы всегда действовали очень аккуратно, исходя из интересов всех вовлеченных в этот процесс государств. Всегда старались добиться взаимоприемлемых решений", - сказал Путин.
Накануне Россия признала независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР, соответствующие указы были подписаны Путиным.