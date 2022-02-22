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В ЛНР сообщили о гибели военнослужащего в результате обстрела

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики погиб в результате обстрела с украинской стороны во вторник, сообщили "Интерфаксу" в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Там уточнили, что обстрелу со стороны украинской армии подвергся район населённого пункта Желобок. Вооружённые силы Украины применяли миномёты калибра 82-мм, гранатометы и стрелковое оружие.

В районе 15:00 вторника представительство ЛНР в СЦКК сообщило о 27 обстрелах вооружёнными силами Украины с начала суток. По данным ведомства, обстрелам подверглись населённые пункты Санжаровка, Христовое, Золотое-5, Калиново, Донецкий, Веселогоровка, Весёлая Гора, Фрунзе, Калиново, Голубовское, Желтое, Раевка, Молочное и Новокиевка.

В народной милиции ДНР сообщили о 20 обстрелах своей территории с начала суток, двое военнослужащих получили ранения.

ЛНР Украина

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