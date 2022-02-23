США ввели запрет на покупку на вторичном рынке гособлигаций РФ, выпущенных после 1 марта

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - США вводят запрет на покупку на вторичном рынке государственных облигаций, выпущенных Минфином РФ, Банком России или Фондом национального благосостояния после 1 марта 2022 года. Это одна из мер санкционного пакета, принятого в ответ на признание Россией ДНР и ЛНР.

В 2019 году именно США первыми ввели ограничения на покупку нового российского госдолга. С августа 2019 года американским инвесторам было запрещено участвовать в первичных размещениях суверенных еврооблигаций РФ. Изначально ограничения со стороны США не распространялись на покупку ОФЗ. Однако в прошлом году санкционный пакет был расширен, и с июня 2021 года американские финансовые институты не могут принимать участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного и в рублях. Запрет на участие во вторичном обращении ОФЗ периодически возникал в обсуждениях новых санкционных инициатив, но до сих пор не был реализован.

Усиление рестрикций в отношении суверенного долга еще сильнее отсекает Россию от источников денежных поступлений "для финансирования приоритетов правительства и президента Путина, включая дальнейшее вторжение на Украину", говорится в сообщении OFAC, подразделения Минфина США, отвечающего за правоприменение в области санкций.

Таким образом, санкции в отношении вторичного рынка ОФЗ пока реализованы в не самом жестком варианте, так как не требуют от американских финансовых организаций избавляться от облигаций "старых" выпусков, размещенных до санкций на "первичку".

Ранее главы МИД стран ЕС и стран G7 согласовали новый пакет санкций против России. Они коснутся нескольких российских банков, 351 депутата Госдумы и ряда других лиц. Пакет этих санкций был дополнен решением Германии приостановить процедуру сертификации "Северного потока 2".

Президент РФ Владимир Путин после обращения к россиянам вечером 21 февраля подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик, а также соглашения о дружбе и взаимопомощи с ЛНР и ДНР. Парламенты ДНР и ЛНР утром 22 февраля ратифицировали договоры о дружбе с Россией. Согласно текстам договоров, в частности, РФ будет участвовать в защите границ республик и получит право пользоваться военной инфраструктурой и базами на их территории.