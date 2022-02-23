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В компании Пригожина не исключили его попадание в список санкций ЕС по Донбассу

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Российский бизнесмен Евгений Пригожин может быть среди физических лиц, внесенных Евросоюзом в свой санкционный список после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик, сообщает в среду компания Пригожина "Конкорд".

"По имеющейся предварительной информации, Евросоюз ввел санкции против 27 юридических и физлиц, в том числе банков, финансирующих операции РФ на территории Донбасса. В список также попал Евгений Викторович, его мать и его жена. Это третьи по счету европейские санкции, в которые он, вероятно, включен", - заявили в компании.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что под санкции Евросоюза попадут несколько российских банков, 351 депутат Думы и 27 физических и юридических лиц.

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