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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

Облет юга РФ значительно увеличил длительность рейсов

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Облет южной части РФ, закрытой для гражданской авиации, привел к существенному увеличению продолжительности рейсов.

Так, авиакомпания S7 сообщила в пятницу, что новое время в пути по маршруту Москва - Сочи составляет 4 часа 10 минут. Ранее этот рейс длился 2 часа 25 минут, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании. Время в пути из Иваново в Сочи увеличилось с 3 часов также до 4 часов 10 минут, из Москвы в Минеральные Воды – с 2 часов 20 минут до 3 часов 50 минут.

О вынужденной корректировке маршрутов и увеличении продолжительности рейсов сообщила и авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"). Полетное время на линии Москва - Сочи выросло на 1 час 40 минут, на самолете Superjet 100 – на 1 час 11 минут, сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

Время в пути из Москвы в Хургаду, по его словам, выросло на 1 час 32 минуты, из Екатеринбурга – на 31 минуту. Рейсы из Москвы и Петербурга в Дубай удлинились примерно на полчаса, из Петербурга в Шарм-аль-Шейх – на 2 часа.

"В данный момент рассматривается возможность выполнения рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга в Хургаду и Шарм-аль-Шейх на самолетах Boeing 737 с дополнительной посадкой в Самаре. Для ряда рейсов проработан альтернативный план полета через европейские страны. Другие рейсы, кроме отмененных, выполняются точно в соответствии с расписанием", - сказал представитель "России".

В минувший четверг Росавиация сообщила об ограничении полетов и закрытии 11 аэропортов на юге РФ на фоне военной операции на Украине.

Росавиация S7 Аэрофлот

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